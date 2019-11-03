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ثقافة

وزير الآثار يدعو علماء العالم للوقوف ضد بيعها.. ويؤكد: نسعى لاستردادها بكل الطرق المشروعة.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:48 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار الدعوة لكل علماء الآثار حول العالم للوقوف يدًا واحدة ضد عمليات بيع الآثار، والتي تنتشر حول العالم والتي نسمع عنها بين الحين والآخر.

جاء خلال كلمته منذ قليل في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات بحضور وزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة، ود.هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة ود.جمعة عبد المقصود عميد كلية آثار القاهرة، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق.

وشدد العناني أنه يجب على كل عالم في كل بقعة من بقاع الأرض مراسلة مصر في حال وجود حالة من حالات بيع الأثار فليست كل العلاقة بين العالم ومصر هي البعثة وفقط.

وأضاف العناني أن أي عملية لبيع أثر تتم حول العالم تشارك في إخفاء كنوز الأمم، وإخفاء معالم التاريخ، واستحواذ فئة معينة عليه، وأكد أن آثار مصر ملكها ونحن نسعى لاستردادها بكل الطرق المشروعة.
وزير الآثار يدعو علماء العالم للوقوف ضد بيعها.. ويؤكد: نسعى لاستردادها بكل الطرق المشروعة.. صور
وزير الآثار يدعو علماء العالم للوقوف ضد بيعها.. ويؤكد: نسعى لاستردادها بكل الطرق المشروعة.. صور
وزير الآثار يدعو علماء العالم للوقوف ضد بيعها.. ويؤكد: نسعى لاستردادها بكل الطرق المشروعة.. صور
وزير الآثار يدعو علماء العالم للوقوف ضد بيعها.. ويؤكد: نسعى لاستردادها بكل الطرق المشروعة.. صور
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