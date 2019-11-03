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رياضة

ليفربول يسرق سلاح الأهلي القاتل.. نهائى أفريقيا 2006 يشهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:49 م
ليفربول والأهلي
ليفربول والأهلي
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محمد السعيد
القتال لآخر لحظة سمة الفرق الكبيرة التي تقاتل دائما على البطولات ولا تعرف الاستسلام أبدا، لعل فريق الأهلي هو أكثر الأندية استخداما لهذا السلاح القاتل، فكم خصم جلده في الدقائق + 90، وكم من كأس رفعه بعد أن ظن الجميع أن الأمر انتهى بسقوطه.

هدف أبو تريكة القاتل في الصفاقسي في نهائي أفريقيا 2006، وهدف محمد بركات القاتل في الزمالك، في مسابقة الدوري موسم 2010، وهدف عماد متعب في سيوي سبورت في نهائي الكونفدرالية 2014، كلها أهداف تثبت أنها لا أمان لكرة القدم إلا مع صافرة النهاية، وأن القتال للحظة الأخيرة هي سمة لا تتوفر فقط إلا في الأندية الأبطال.

التسجيل في اللحظات الأخيرة هو سلاح قاتل اكتسبه ليفربول في المباريات الأخيرة، حيث استطاع أن يحول تأخره إلى فوز أو تعادل في ثلاث مباريات هذا الموسم جاءت كالتالي:

ليفربول - مانشستر يونايتد

استطاع ليفربول، أن يفلت من الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي بعد أن سجل هدفا ثمينا قبل 5 دقائق فقد من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ليفربول ضد آرسنال:

نجح ليفربول في تسجيل هدف قاتل في شباك آرسنال في الدقيقة 94 عن طريق لاعبه أوريجي، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 5 - 5، ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويفوز ليفربول في النهاية بركلات الترجيح، ويتأهل إلى دور الـ 8، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ليفربول وأستون فيلا:

قلب ليفربول الطاولة على أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث حول تأخره بهدف، إلى تعادل في الدقيقة 87 عن طريق روبرتسون، ثم فوز في الدقيقة 94 عن طريق نجمه المتألق ساديو ماني.
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