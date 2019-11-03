الفلاحين: مصر الخامسة عالميا في مستوى إنتاجية الوحدة المنزرعة من القمح

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ان القمح يتربع علي عرش المحاصيل الأساسية في مصر؛ حيث تبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام ليتم حصاده بعد امتلاء السنابل وتصلب الحبوب في شهر ابريل من كل عام ونزرع منه 3.2 مليون فدان تقريبا لننتج نحو 9 ملايين طن قمح سنويا بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان تقريبا.



ولفت إلى أنه رغم أن مصر تستورد نحو 7 ملايين طن قمح سنويا لسد الاحتياجات المحلية من الأقماح؛ حيث يستهلك المصريون نحو 16 مليون طن قمح سنويا إلا أن الدولة قامت بمجهودات كبيره في الطريق لتقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك بطرق شتى؛ حيث استطاع خبراء الزراعة المصريون استنباط أصناف من الاقماح عالية الإنتاجية وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض حتى احتلت مصر المركز الخامس عالميا في مستوى إنتاجية الوحدة المنزرعة من القمح.



كما تم ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح توفر المياه وتعطي انتاجية عالية بعد ان كانت طريقة البدار هي الطريقة السائدة، فبعد الزراعة بالتسطير ابتكرت طرق الزراعة على مصاطب حيث ترشد في المياه والسماد والتقاوي .



وأكد أن مقاومة اي صنف للامراض تكسر بعد فترة فإن علماء الزراعة المصريين دائمي العمل علي استنباط اصناف لها صفة الثبات في مقاومة الأمراض لأطول مدة ممكنة .



واوضح عبدالرحمن انه وللاهميه الشديدة للقمح وللتغلب على مشاكل التخزين في الشون القديمه لما كانت تسببه من فقد كميات كبيرة من الأقماح نتيجة سوء التخزين وتعرض القمح للإصابة بالفطريات والملوثات قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الاقماح وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتي وصلت السعة التخزينية نحو 4 مليون طن من الأقماح .



كما التزمت الدوله بشراء محصول القمح باسعار تحقق هامش ربح معقول للمزارعين، وصرف مستحقاتهم في فترة وجيزه، حيث تم شراء محصول الموسم الماضي على سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 .



واضاف ابو صدام ان التزام المزارعين بالارشادات التي تنشرها وزارة الزراعه من حيث الاصناف التي تزرع ومكان زراعتها ووقت زراعتها يساهم في زيادة الانتاجيه وتقليل المخاطر ، مشيرا انه ولكسر بعض الاصناف لمرض الصدأ الاصفر العام الماضي فانه يراعي عدم زراعة الصنف جيزة 11 والصنف سدس 12 والصنف شندويل بمحافظات الوجه البحري .



ويمكن لمزارعي الوجه البحري زراعة الأصناف جيزة 168-وجيزة 171-ومصر1-ومصر2- وجميزة 9-وجميزة 12-وسخا94- وسدس14 .

