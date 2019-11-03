هاشتاج ادعم منتخب مصر الأوليمبي يغزو مواقع التواصل قبل انطلاق أمم إفريقيا



جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى :

منتخب مصر الأولمبى ومالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة



منتخب مصر الأوليمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة



منتخب مصر الأولمبى والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة



انتشر فى الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج " ادعم منتخب مصر الأوليمبي " الذي يدخل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.وضم شوقى غريب 21 لاعبًا وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.