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ديني

إذا قمت للصلاة فاحرص على 6 أمور .. الإفتاء تكشف عنها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:58 ص
الصلاة
الصلاة
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يارا زكريا
كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن ستة أمورٍ وجب على المسلم أن يحرص عليها عند قيامه للصلاة.

وأوضحت الإفتاء أن أول هذه الأمورهو : طهارة البدن، وثانياً: طهارة المكان الذى يصلى فيها المسلم، والأمر الثالث خاص بطهارة ثياب المصلي.

وأضافت الإفتاء فى بيانها الأمور التى يحرص عليها عند قيامه للصلاة شرط استقبال القبلة، مبينةً أن ستر العورة هو الأمر الخامس، ومختتمةً بضرورة أن يحرص المسلم على إخلاص النية لله – تعالى- عند قيامه للصلاة.

أهم شرط من شروط الصلاة
قال الشيخ عبدالله بصفر الداعية السعودي، إن أهم شرط من شروط الصلاة، هو ستر العورة من السرة إلى الركبة، مشيرا إلى أن البعض قال إن الفخذ ليس عورة.

وأوضح «بصفر» خلال لقائه على فضائية" اقرأ" أن الفخذ في خارج الصلاة ليس بعورة لكنه في داخل الصلاة من ضمن العورة، ويسن أن يلبس لباسًا ساترًا ويكره أن يلتحف لحاف كثوب واحدا يلف به جسدا فهذا مكروه.

وأكمل: يستر عورته ولا يكون الثواب الذي يلبسه ليس خفيفا يبين عورته خاصة الشباب الآن ملابسهم خفيفة وضيقة ؛ فتظهرعورته وتجسمها.

شرط يغفل عنه الناس من شروط الصلاة
أكد الشيخ عبدالله بصفر، الداعية الإسلامي، أن النيةُ ركن الصلاة وقاعدتها، وهي محتومة باتفاق العلماء؛ فالنيةُ من قَبيل الإرادات والقُصود.

وأضاف «بصفر»، خلال لقائه على فضائية "اقرأ" أن من شروط الصلاة النية، عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى...)).

وأوضح: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أفضلُ الأعمال أداءُ ما افترض الله تعالى والوَرَع عما حرَّم الله تعالى وصِدق النيَّة فيما عند الله تعالى، وأن ينوي المسلم أنه يصلي لكن محلها القلب فلا يتكلف لم يفعله الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه باليسر والتيسير.
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