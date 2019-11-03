حاسبات ومعلومات تحصد المركز الأول بالملتقى الثاني للمبادرات الطلابية بجامعة سوهاج

حصدت مبادرة" QR code” لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج المركز الأول بالملتقى الثاني للمبادرات الطلابية لكليات الجامعة، والذي نظمته إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بقاعة كلية التربية بالمقر الجديد للجامعة، وشارك في تنفيذها كل من الطالب مروان حاتم والطالب علي حامد والطالب زياد فرج.



وأشاد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أثناء مشاركته بالملتقى، بالمبادرات التي قدمها الطلاب من حيث كونها تتسم بالحداثة والتميز، وتختص بمعالجة بعض المشكلات المجتمعية، وقابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها تواكب التطور العلمي الذي يشهده العالم خلال الفترة الحالية، موضحًا أن مثل هذه الملتقيات التي تنفذها الجامعة يكون لها أثر إيجابي في تشجيع العمل التطوعي للطلاب والعمل كفريق واحد، إلى جانب كونها بمثابة حلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية.



من جانبه أشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن فريق كلية الصيدلة فاز بالمركز الثاني عن مبادرة "احلي دواء"، حيث ضم الفريق كل من الطالبة أشرقت أحمد، الطالب أحمد عصام والطالب محمود جاد، مضيفًا أن المركز الثالث كان من نصيب مبادرة "learn to Be”، والتي شارك بها كل من الطالبة أميرة رشوان، الطالبة ندي جمال والطالبة آية محمد.



وأشار محمد يوسف أخصائي النشاط الإجتماعي بالإدارة إلى أن لجنة التحكيم للمبادرات ضمت كلًا من الدكتور بهاء مزيد بكلية الألسن، الدكتور محمود الأمير بكلية الصيدلة، الدكتور محمد عبد التواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.