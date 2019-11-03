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منوعات

أسعار حلوى المولد النبوي في الأسواق| شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
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احمد قطب
أيام قليلة تفصلنا عن احتفال الأمة الإسلامية بذكري المولد النبوي الشريف.. وتعتبر حلوى المولد النبوي من أهم مظاهر الاحتفال لدي المصريين.

وبدأ ظهور حلوى المولد مع وجود الفاطميين بمصر وتتنوع أماكن بيع الحلوى ما بين المحال الشهيرة والأسواق التجارية.

رصدت عدسة صدي البلد أسعار حلوى المولد في الاسواق ..

في البداية يقول محمد ايمن صاحب محل، إن اسعار حلوى المولد هذا العام هي نفس اسعار العام الماضي. موضحا ان الزيادة هذا العام في اسعار المكسرات بنسبة 10 % عن العام الماضي .

وأضاف أيمن قائلا: ان أسعار حلوى المولد هذا العام تتراوح بين 35 جنيها الى 40 جنيها للحلوى السادة وحلوى المكسرات 60 جنيها للكيلو، موضحا أنه تمت اضافة اصناف جديدة على حلوى المولد مثل السمسمية بالشيكولاتة والفولية بالشيكولاتة وجوز الهند بالشيكولاتة. مشيرا الى ان حركة البيع والشراء ضعيفة حتى الآن .
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