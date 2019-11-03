فضيحة لـ قطر.. أردوغان يشكر تميم على دعمه غزو سوريا

وجهت تركيا الشكر إلى النظام القطري، بعد الدور الذي لعبته الأخيرة في دعم الغزو التركي لشمال شرق سوريا، رغم ما لقته العملية العسكرية من إدانات دولية كبيرة.



وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوجلو، في حسابه على موقع "تويتر"، الأحد: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها" للعملية العسكرية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوجلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.



تستهدف تركيا القوات الكردية ممثلة في وحدات حماية الشعب الكردية، في توغلها العسكري بشمال شرق سوريا الذي بدأته في شهر أكتوبر الماضي.



وبعد أيام من الهجمات التركية، هدأ الوضع على الحدود بعد اتفاق بين أنقرة وموسكو، انسحبت بموجبه القوات الكردية من المنطقة، التي تشهد حاليا دوريات عسكرية تركية وروسية مشتركة.