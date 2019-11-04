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برلمان

الجوهري يطالب بطلاق لجان رقابية على المحليات والسكك الحديدية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
النائب عمرو الجوهري،
النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
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حسن رضوان
طالب عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، بضرورة وجود لجان رقابية منبثقة من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للرقابة على الطرق والبنية التحتية وشبكات الصرف الصحي والمياه وغيرها.

وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من الضروري وجود مثل هذه اللجان للتأكد من عدم وجود أي قصور في الشارع المصري من رصف وشبكات صرف صحي ومياة وغيرها، وعمل تقرير شامل بجميع المناطق التي تحتاج إلى دعم ومناقشة الحكومة فيه لوضع حلول سريعة له.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك لجان رقابية أيضا على هيئة النقل العام والسكك الحديدية على مستوى الجمهورية للتأكد من مسايرة العمل على أكمل وجه ورصد القصور وطرحها على الحكومة لوضع حلول لها.

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".
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