الحبيب علي الجفري يوجه رسالة لـ أسما شريف منير

وجه الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري نصيحة إلى الإعلامية أسما شريف منير، عقب واقعة وصفها للشيخ الشعراوي بالتطرف.



وقال الجفري: يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فأنتِ اعتذرتِ، والذي يعتذر ويستغفر عند الله سبحانه وتعالى مهما كان الخطأ فهو أقرب وأحب إلى الله من الذي يصر على الخطأ».



ووجه الجفري في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب فضائية "إم بي سي مصر" رسالة إلى أسما، قال فيها: «الشيخ الشعراوي شيخي وأستاذي وقد جالسته مرارا، ولو كان موجودًا لاستضافك في بيته وأطعمك وشرح لكِ ما أشكل عليك، أقول لك واصلي ما أنت عليه، وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليك بإذن الله».



كانت الإعلامية أسما شريف منير، طلبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، ترشيح شيوخ للاستماع إليهم، وطالبها أحد متابعيها بالاستماع إلى الشيخ الشعراوي ، لترد: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش أستوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات اللى خلتنى أبطل أشوفه".



وردت أسما شريف منير، بعدها لتقول: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، اتفهم كلامي على إني بنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد".



وتعرضت "أسما"، لهجوم من المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها اعتذرت قائلة: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم استطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم آخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، وكل ما في الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط".