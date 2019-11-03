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أخبار البلد

بتكلفة 1.9 مليار جنيه.. إنهاء قوائم الانتظار لـ حالات الجراحة الحرجة لـ 286 ألف مواطن

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واطلع الرئيس علي الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي شملت حتى الآن ٢٨٦ ألف مواطن بتكلفة إجمالية ١,٩ مليار جنيه، ووجه الرئيس بالاستمرار في إجراء الجراحات مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع أيضًا إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد.

وأضاف "راضي"، أن الرئيس وجه بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر بدءًا من شهر مارس ٢٠٢٠.
بتكلفة 1.9 مليار جنيه.. إنهاء قوائم الانتظار لـ حالات الجراحة الحرجة لـ 286 ألف مواطن
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