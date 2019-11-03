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حوادث

اخبار الحوادث.. سيدة تضحي بحياتها من أجل ابنتها في الغربية.. والسماح لـ 22 مواطنا بالتجنس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:43 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها..

دفعتها قبل عبور شريط القطار.. سيدة تضحي بحياتها فداء لابنتها في الغربية
مستشفي زفتي العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، كتب الله فيها الحياه للفتاة "أميرة" بعدما نجاها الله من حادث دهس بقطار السكك الحديدية.
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تجديد حبس المتهم بحادث انفجار معهد الأورام 15 يوما
جددت النيابة العامة حبس حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في تورطه بالحادث الذى وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
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سارع لتركيب الملصق الإلكترونى على سيارتك.. أهداف ومميزات المنظومة الجديدة
أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم البدء في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة.
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مصرع سيدة دهسها أتوبيس طائش بحدائق القبة.. فيديو
لقيت سيدة مصرعها بعد أن أطاح بها أتوبيس مسرع أثناء سيرها بحدائق القبة، وتم ضبط السائق.
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وزير الداخلية: السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية وسحب المصرية.. بالأسماء
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بسحب الجنسية المصرية من 22 مواطنا والسماح لهم بالتجنس بالجنسيات التى سعوا إليها.
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السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل، اندلع صباح اليوم الأحد، داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب غرب المدينة، دون حدوث إصابات.
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