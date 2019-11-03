جندي تركي يعتدي على مذيعة في سوريا.. هذه أرضنا.. فيديو

نشرت قناة "العربية" اليوم الأحد مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء جندي تركي على إحدى مذيعات القنوات العربية التي تغطي منطقة الشمال السوري إثر الغزو التركي له.وفي مقطع الفيديو تظهر المذيعة وهي تتلاسن مع جندي تركي حاولت تصويره، إلا أنه طلب منها الابتعاد 100 متر عنه قبل التصوير: "هذه أرض سورية. هذه أرضنا".وأضافت المراسلة، في الفيديو الذي لم يتضح مكان وتاريخ تصويره، أنه سيكون للجندي الحق بمنع فريق العمل الصحفي من التصوير لو دخل الأراضي التركية، في إشارة إلى حملة القمع للصحفيين المعارضين المستمرة منذ أشهر في تركيا.



