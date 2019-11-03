الخماسي الحديث يعود من بطولة العالم للبياثل والترياثل بـ 22 ميدالية

عادت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث من الولايات المتحدة الأمريكية بعد خوض بطولة العالم للبياثل والترياثل التي أقيمت خلال الفترة من ٢٤ الى ٣٠ اكتوبر. وحصدت البعثة المصرية 22 ميدالية في البطولة.



وجاءت نتائج البعثة المصرية كالتالي:

أحرز عمر وائل عزت

ذهبية الفردى للبياثل١٩ سنة

ذهبية الفردى للترياثل ١٩ سنة

ذهبية التتابع المختلط بياثل١٩ سنة

ذهبية التتابع المختلط ترياثل ١٩ سنة

ذهبية الفرق ترياثل ١٩ سنة

فضية الفرق بياثل ١٩ سنة

برونزية الفرق بياثل ١٩سنة



أحرز معتز وائل عزت

ذهبية الترياثل تحت ١٧سنه

ذهبية البياثل تحت ١٧ سنه

ذهبية التتابع المختلط وترياثل ١٧ سنة

يرونزية الميكس ريليه تحت ١٧ سنة



أحرز أحمد ايهاب

ذهبية التتابع المختلط ترياثل ١٥ سنة

فضية الفرق ترياثل تحت ١٥ سنة



أحرزت ملك خالد مصطفى

ذهبية التتابع المختلط ترياثل ١٥ سنة

فضية الفرق بياثل ١٥ سنة

فضية الفرق ترياثل ١٥ سنة



أحرز أحمد العدوى

ذهبية الميكس ريليه تحت ٩ سنوات

فضية الفردى تحت ٩ سنوات



أحرز أسامه مدحت

فضية البياثل فردى ٢٠٠٧

وبرونزية الفرق ٢٠٠٧



أحرز محمود هشام

ذهبية فرق ترياثل ١٩ سنة

برونزية فرق بياثل ١٩ سنة



