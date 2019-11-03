عيون زرقاء اليمامة .. فوائد صحية غير متوقعة لـ قرع العسل

يعتبر قرع العسل من أكثر الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات فضلًا عن أنه غني بكثير من الألياف، وكل هذا يجعل من الضروري إضافته للنظام الغذائي.



واكد موقع "health line" أن قرع العسل له فوائده صحية رائعة للجسم كله، ويمكن إعداده في أطباق الحلوى اللذيذة فأكثر ما يميزه هو أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا.



ويحتوي قرع العسل على نسبة كبيرة من فيتامين (أ) الذي يعمل على تبطين المعدة وجعلها أكثر مقاومة للأمراض والميكروبات، بالإضافة لفوائده الأخرى للجسم بالنسبة للعظام والشعر.



ويعتبر قرع العسل مفيدا بشكل كبير لسلامة العين ويعمل على تقوية النظر، وهناك عدة طرق يكون فيها قرع العسل مفيدًا للعين، أولًا إنه غني بالبيتاكاروتين ، ما يساعد على إبقاء الرؤية حادة مثل زرقاء اليمامة فى قوة الابصار من خلال مساعدة شبكية العين على امتصاص الضوء، ثانيًا ،قد تحمي مجموعة الفيتامينات والمعادن الأخرى الموجودة في اليقطين من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

