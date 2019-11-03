حفاظا على أرواح المواطنين.. لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في البحيرة تقرر إزالة العقار المائل

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تمت إزالة العقار المائل بشارع البطاط بحي أبو الريش بدمنهور بمعرفة الوحدة المحلية ، وذلك عقب انتهاء اللجنة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي قررت إزالة العقار حتى سطح الأرض لما يمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين والمارة .



وأضاف اللواء المحافظ أن أعمال الإزالة تمت تحت إشراف الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالتنسيق مع الحماية المدنية و قوات الأمن والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة ، مشيرًا الى أنه تم تحرير محضر بالواقعة .



وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ملاك الأرض التي تتم بها الأعمال الإنشائية الملاصقة للعقار ، وفحص التراخيص الصادرة له ، وتحديد مدى كونه المتسبب فى ميل العقار الذي تمت إزالته .



يذكر أنه فور علم المحافظ مساء أمس السبت بميل العقار ، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإخلاء العقار من قاطنيه وتسكينهم على الفور بمساكن الكوارث والأزمات الخاصة بالوحدة المحلية بجوار سوق الجملة بمنطقة إفلاقة بدمنهور ، كما تم عمل كردون أمني حول العقار وفصل جميع المرافق عنه .

