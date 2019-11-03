آليات ومهارات التواصل المجتمعي.. محاضرة بمعسكر أبو الصديق غدا

يلقي الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية محاضرة عن "آليات ومهارات التواصل المجتمعي" لـ"إمام المنطقة" بمعسكر ابي بكر الصديق بالإسكندرية غدا الاثنين.



ونوه "سليمان"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن إمام منطقة فكرة جديدة ابتكرها وزير الأوقاف ؛ من أجل تحقيق مزيد من الفعالية والتواصل بين الإمام والمجتمع، موضحا أن" إمام المنطقة" هو إمام متميز جدا، اختارته وزارة الأوقاف بعناية فائقة، بعد اختبارات جهيدة، وحاصل على كارنيه إمام منطقة محددة جغرافيًا في نطاق عمله، ويكون مسئولا في منطقته -بالتنسيق مع مدير المديرية، وممثلا رسميا للأوقاف لتواصل المجتمعي مع المحافل الرسمية بمنطقته.



وأشار عضو الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الهدف من المحاضرة أن يتمكن المشارك من الأئمة المعارف والمهارات المرتبطة بدوره كإمام منطقة، يسهم في بناء المجتمع ونشر السلام والمحبة في أرجائه، ويكتسب اتجاهات إيجابية نحو هذه القضية.



وقدم "سليمان"، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مضيفا:" يسعى دائما للاستثمار في عالم الدعاة ومواجهة الفساد والتشدد، وترسيخ قيم التعددية والتنوع ودعم المواطنة المتكافئة، والتأكيد على فكرة الولاية العامة للدولة على الشأن الديني.

