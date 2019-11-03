وسط الخضار والفواكه.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بـ سيشن خرافي | شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة: "إليك كيف أحب قضاء الصباح في الحديقة مع الخضار والفواكه الطازجة والقهوة الدافئة. -

اسمح لي أن أعرف كيف تحب قضاء صباحك؟ ".



يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.