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فن

وسط الخضار والفواكه.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بـ سيشن خرافي | شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:58 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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سيد احمد
نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة: "إليك كيف أحب قضاء الصباح في الحديقة مع الخضار والفواكه الطازجة والقهوة الدافئة. - 
اسمح لي أن أعرف كيف تحب قضاء صباحك؟ ".

يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.
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