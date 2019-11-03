Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فيديو صادم.. راكبة تقود طائرة.. والسلطات تحقق في الواقعة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر شابة تقود طائرة روسية تجارية وهى جالسة داخل قمرة القيادة، الأمر الذى سبب حالة من الغضب الشديد فى الأوساط الروسية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فتحت السلطات الروسية التحقيق فى الواقعة لمعرفة من المتسبب فى هذا التصرف الذى كان من الممكن أن يعرض حياة المسافرين للخطر.

ظهرت الشابة التى تدعى آنا وهى تقود طائرة تجارية، حيث كانت تجلس على مقعد مساعد الطيار أثناء تحليق الطائرة فوق سيبيريا، بينما كان يعطيها قائد الطائرة التعليمات.

وتكهنت التعليقات بأن عمر الراكبة فى أواخر العشرينيات، ومن ناحية أخرى نفى المتحدث الرسمى باسم شركة الطيران الروسية InAero، أن تكون اللقطات المنتشرة لها علاقة بالشركة كما أشيع.

يذكر أن الشابة هى من نشرت الفيديو والصور عبر حسابها على انستجرام ، ثم قامت بحذفها لاحقًا بعد الضجة التى أثيرت جراء ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرة روسية ترتطم بالأرض بشدة أثناء هبوطها و49 راكبا يطلبون دعما طبيا

طيار يترك قيادة طائرة ركاب لحبيبته.. فكانت هذه النتيجة

ترشيحاتنا

آلام في الصدر.. ما السبب وراء تعرض تركى آل الشيخ لوعكة صحية

الأفضل تجاهلها.. تعليق أسرة الشيخ الشعراوي بعد اتهامه بالتطرف من أسما شريف

كارثة .. آلام الدورة الشهرية تنذر بمرض خطير

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

هنبقى نبعتلك.. عضو اللجنه الخماسية يسخر من مدرب اسوان

فلوس تفتح بيت.. سعر صادم لـ إطلالة أحلام تضعها في مأزق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر