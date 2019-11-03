فيديو صادم.. راكبة تقود طائرة.. والسلطات تحقق في الواقعة

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر شابة تقود طائرة روسية تجارية وهى جالسة داخل قمرة القيادة، الأمر الذى سبب حالة من الغضب الشديد فى الأوساط الروسية.



وبحسب الصحيفة البريطانية، فتحت السلطات الروسية التحقيق فى الواقعة لمعرفة من المتسبب فى هذا التصرف الذى كان من الممكن أن يعرض حياة المسافرين للخطر.



ظهرت الشابة التى تدعى آنا وهى تقود طائرة تجارية، حيث كانت تجلس على مقعد مساعد الطيار أثناء تحليق الطائرة فوق سيبيريا، بينما كان يعطيها قائد الطائرة التعليمات.



وتكهنت التعليقات بأن عمر الراكبة فى أواخر العشرينيات، ومن ناحية أخرى نفى المتحدث الرسمى باسم شركة الطيران الروسية InAero، أن تكون اللقطات المنتشرة لها علاقة بالشركة كما أشيع.



يذكر أن الشابة هى من نشرت الفيديو والصور عبر حسابها على انستجرام ، ثم قامت بحذفها لاحقًا بعد الضجة التى أثيرت جراء ذلك.



