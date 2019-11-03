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رياضة

تحديد موعد مباراة القومي والعياط بدوري القسم الثالث

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:59 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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عبدالله هشام
قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث إقامة المباراة بين فريق القومي والعياط يوم الثلاثاء الموافق 5-11، والتى تم تأجيلها من الاسبوع الثاني من مسابقة دوري الحرافيش بالجيزة .

ويسعى فريق العياط لتحقيق أول فوز في دوري القسم الثالث بعد تعرضه لخسارتين وتعادل أدى لتذيله جدول ترتيب المجموعة.

على جانب آخر يسعى فريق القومي الصاعد حديثا للقسم الثالث لمواصلة نتائجه الجيدة والقوية وتحقيق أفضل مركز في الترتيب هذا الموسم .

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان : 9 نقاط
2- الاتصالات : 9 نقاط
3- جولدي :9 نقاط
4- أبو النمرس : 7 نقاط
5- جينيس : 6 نقاط
6- حلوان العام : 6 نقاط
7- الصف : 6 نقاط
8- القومي : 5 نقاط
9- بشتيل : 5 نقاط
10- أكتوبر : 4 نقاط
11- المعادي : 4 نقاط
12- البدرشين : 3 نقاط
13- الصيد : نقطتين
14- العياط : نقطة واحدة
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