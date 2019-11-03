اتحاد المصارف العربية: نعمل على ثلاثة محاور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد فؤاد خليل مستشار اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يعمل على ثلاثة محاور خاصة بالتنمية المستدامة، وتلك المحاور هي المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم بجلسة دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية 2030، في النسخة الثالثة بفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إن الاتحاد يشكل السند الأساسي للعمل العربي المشترك بما يضمن التنمية المستدامة لمجتمعات العمل العربية.



وأشار إلى أن العلاقات والترابط بين أهداف التنمية المستدامة من الممكن أن ينتج عنها آثار غير متوقعة، لافتًا إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية، مع أنها أحد أسباب تحقيق التنمية.



وأوضح أن التحول الرقمي في البنوك يواجه منافسة الشركات المالية والتي تقدم خدمات أسهل بتكلفة أقل مما يحتم على البنوك التوجه نحو استخدام التكنولوجيا، وهو ما قام به اتحاد المصارف العربية عن طريق عقد مؤتمرات تساعد البنوك في عملية التحول الرقمي لكي لا تتأثر من قيام العديد من الشركات المالية بتقديم الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن الصيرفة الخضراء ستساهم بجزء كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.