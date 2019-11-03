Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتحاد المصارف العربية: نعمل على ثلاثة محاور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:56 م
اتحاد المصارف العربية
اتحاد المصارف العربية
Advertisements
آية الجارحي
قال الدكتور أحمد فؤاد خليل مستشار اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يعمل على ثلاثة محاور خاصة بالتنمية المستدامة، وتلك المحاور هي المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم بجلسة دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية 2030، في النسخة الثالثة بفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إن الاتحاد يشكل السند الأساسي للعمل العربي المشترك بما يضمن التنمية المستدامة لمجتمعات العمل العربية.

وأشار إلى أن العلاقات والترابط بين أهداف التنمية المستدامة من الممكن أن ينتج عنها آثار غير متوقعة، لافتًا إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية، مع أنها أحد أسباب تحقيق التنمية.

وأوضح أن التحول الرقمي في البنوك يواجه منافسة الشركات المالية والتي تقدم خدمات أسهل بتكلفة أقل مما يحتم على البنوك التوجه نحو استخدام التكنولوجيا، وهو ما قام به اتحاد المصارف العربية عن طريق عقد مؤتمرات تساعد البنوك في عملية التحول الرقمي لكي لا تتأثر من قيام العديد من الشركات المالية بتقديم الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن الصيرفة الخضراء ستساهم بجزء كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية الرئيس السيسي .. القاهرة تحتضن النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بسبب أزمته مع سارة الطباخ .. نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي عن الغناء

عقار أبوالريش يطيح بأحلام عروسين بعد 3 أشهر زواجا.. ويشرد 5 أسر| شاهد

استنفار في الخليج بسبب العاصفة مها.. تفاصيل

أفضل 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر.. هيونداي توسان مفاجأة

اشتكيتكم لـ ربنا.. هجوم ناري من شريف منير على الإخواني الهارب محمد ناصر دفاعًا عن ابنته

ملياردير هندى: السعودية على موعد مع ثروة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر