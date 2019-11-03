إبراهيم الدخيري: المنظمة العربية للتنمية الزراعية تهدف لاستخدام رأس المال البشري لتحقيق الأمن الغذائي

قال إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن المنظمة تهدف لاستخدام رأس المال البشري والمادي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن ثم الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.





وأضاف "الدخيري"، في كلمته بجلسة دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن أهداف المنظمة وما تقوم به له علاقة بالكثير من أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأبرزها القضاء على الفقر والجوع، وقضية الموارد سواء في البر أو البحر، وقضية الشراكات أو التشبيك مع الآخرين لضمان الاستدامة.





وأشار إلى أن من ضمن الأهداف الأساسية هي قضية تسهيل التجارة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي العربي ومواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية وحماية الموارد الزراعية والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في الزراعة، موضحًا أن المنظمة قامت بإنشاء العديد من الشبكات وقواعد البيانات الزراعية المتخصصة لخدمة القطاعات الزراعية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.