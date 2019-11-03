Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إبراهيم الدخيري: المنظمة العربية للتنمية الزراعية تهدف لاستخدام رأس المال البشري لتحقيق الأمن الغذائي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:15 م
إبراهيم الدخيري
إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراع
Advertisements
آية الجارحي
قال إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن المنظمة تهدف لاستخدام رأس المال البشري والمادي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن ثم الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف "الدخيري"، في كلمته بجلسة دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن أهداف المنظمة وما تقوم به له علاقة بالكثير من أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأبرزها القضاء على الفقر والجوع، وقضية الموارد سواء في البر أو البحر، وقضية الشراكات أو التشبيك مع الآخرين لضمان الاستدامة.

وأشار إلى أن من ضمن الأهداف الأساسية هي قضية تسهيل التجارة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي العربي ومواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية وحماية الموارد الزراعية والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في الزراعة، موضحًا أن المنظمة قامت بإنشاء العديد من الشبكات وقواعد البيانات الزراعية المتخصصة لخدمة القطاعات الزراعية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطفال السجينات توقع بروتوكولا مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية لتعزيز التنمية المستدامة

شاهد.. وزير الزراعة: هذه أسباب عدم الأمان الغذائي في أفريقيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

والدها متحول جنسيا .. 10 معلومات عن كيندال جينر في عيد ميلادها

بداية من مارس القادم.. السيسي يوجه بالإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في جنوب سيناء والأقصر

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ أعدائه

السودان.. بيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية ضد صحيفة محلية بسبب قطر

طعنات مميتة.. مقتل مصفف شعر كريستيانو رونالدو في فندق بـ سويسرا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال