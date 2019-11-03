Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب التقصير .. إحالة 10 مسئولين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية للتحقيق بالدقهلية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:54 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على احالة 10 مسئولين بعدد من الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس.

وكلف شاروبيم الشئون القانونية بالمحافظة باجراء التحقيق مع فني تنظيم برئاسة مركز الجمالية لعدم استلام اخطارات التعدي من جمعيتي كفر الجمالية والجمالية.

كما كلف محافظ الدقهلية باحالة ثلاثة من فنيي التنظيم بالوحدة المحلية بالفروسات مركز المنزلة، وفنيين اثنين بالتنظيم بالوحدة المحلية ببرمبال القديمة مركز منية النصر لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية تجاه حالات التعدي على الأرض الزراعية.

ووافق شاروبيم على إحالة مديري الجمعيتين الزراعيتين ببلقاس وبرمبال القديمة لعدم تنفيذ اي قرار إزالة،واحالة مدير جمعية جديدة المنزلة لعدم استكمال سجل المخالفات،ومدير جمعية اخطاب مركز أجا لوجودها مغلقة.

تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميدانى على عدد من الجمعيات الزراعية خلال أربعة أيام شملت مراكز بلقاس، شربين، أجا، ميت غمر، طلخا، المنزلة، منية النصر، بني عبيد، دكرنس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب التقصير والتقاعس.. إحالة عدد من المسئولين بدكرنس للتحقيق

بسبب التقصير.. إحالة 19 مسئولاً وموظفاً في الدقهلية للتحقيق

إحالة 167 مسئولا وموظفا للتحقيق بعدد من الوحدات المحلية في الدقهلية

تقصير وإهمال.. إحالة 11مسئولا بالوحدات المحلية في الدقهلية للتحقيق

لـ التقصير والتزويغ.. إحالة 96 موظفا في الدقهلية للتحقيق

بسبب التقصير فى العمل .. إحالة 131 مسئولا بالدقهلية للتحقيق

ترشيحاتنا

نجم منتخب الفراعنة السابق: في مصر لاعبون كثيرون أفضل من محمد صلاح فنيا

لن يسامحك بسهولة.. احذر الإساءة لأصحاب هذه الأبراج.. فيديو

الزمالك يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

بشرى سارة.. الرئيس يوجه بإضافة بعض التخصصات الدقيقة لـ قوائم الانتظار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر