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رياضة

الأخ الأكبر .. شاهد | محمد هانى وشريف إكرامى فى أحدث ظهور لهما

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:52 م
شريف اكرامى و محمد
شريف اكرامى و محمد هانى
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سيد احمد
نشر محمد هانى لاعب النادى الاهلى صورة له مع شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلى، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق محمد هانى على الصورة قائلا "الاخ الكبير".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

وحش افريقيا - منور يانجم - الرجالة

وشهدت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة، من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

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