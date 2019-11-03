رفع الجلسة العامة للبرلمان.. ويعود للانعقاد غدا لمناقشة فرض الطوارئ

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد عرض بيان الحكومة بشأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على أن يعود البرلمان للانعقاد في الجلسة العامة الساعة 12 ظهر غدا.



ودعا "عبد العال"، اللجنة العامة، للاجتماع غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.



يأتي ذلك بعد أن قرر رئيس مجلس النواب، عرض قرار رئيس الحكومة بفرض حالة الطوارئ، على اجتماع اللجنة العامة للبرلمان،وإلقاء رئيس الحكومة، بيانا حول أسباب فرض حالة الطوارئ في الجلسة العامة للبرلمان.



وأشار عبد العال، إلى أنه وفقا للدستور والقانون، سيتم مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ قبل إحالته للجلسة العامة للمناقشة.

