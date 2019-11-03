لتحسين الصحة الإنجابية .. نصائح رائعة لزيادة الخصوبة عند الرجال والنساء

تعتبر التغذية الجيدة من أكثر الأمور التي من شأنها التأثير على صحة الجسم في العموم ونسبة الخصوبة لدى النساء والرجال بشكل خاص، يواجه كثير من الأزواج الجدد مشاكل في الحمل على الرغم من عدم وجود أي مانع طبي، في هذه الحالة من الضروري أن يعمل الزوجان على زيادة نسبة الخصوبة لديهم ، نشر موقع "health line" بعض النصائح الغذائية الهامة لزيادة نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل.





- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة :-



أثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة لها تأثير رائع على الخصوبة خاصة بين الرجال حتى إذا كانوا مصابين بالعقم .





- تناول وجبة الفطار :-



اتضح أن لتناول الفطار تأثير رائع على زيادة معدلات الخصوبة عند النساء والرجال، خاصة الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية العالية .





- تناول الكثير من الألياف :-



نعمل الألياف على التخلص من الهرمونات الزائدة والعمل على تنظيم عملية الإباضة وزيادة الخصوبة خاصة عند النساء ، لذلك سيكون تناولها بكثرة يعمل على زيادة فرص الحمل .

