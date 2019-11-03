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أخبار البلد

الأنبا مرقس يترأس اللقاء الأول لكهنة المجالس الإكليريكية الفرعية للوجه البحري

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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سامح سلام
عقد نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس المجلس الإقليمي لقطاع الوجه البحري والإسكندرية "الدائرة الثانية" لقاءً مع رؤساء وسكرتارية المجالس الإكليريكية الفرعية للقطاع ذاته، وذلك بمقر مطرانية شبرا الخيمة.

وتناول اللقاء الذي يعد الأول للمجلس منذ تشكيله، وضع آلية عمل المجالس الفرعية إلى جانب آلية ربطها بالمجلس الإقليمي وتوحيد أسلوب العمل داخل هذه المجالس، كما بحث نيافة الأنبا مرقس عددًا من المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المجالس.

وأكد الأنبا مرقس ضرورة معالجة ملفات الأحوال الشخصية المعروضة، وفق تعاليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة وأيضًا في إطار أبوة ورعاية الكنيسة لأولادها.
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