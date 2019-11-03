أطفال بلا مأوى.. وحدة متنقلة تجوب شوارع مدن وقرى القليوبية.. صور

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اليوم الأحد كرفان أطفال بلا مأوى داخل مدينة بنها وهو عبارة عن اتوبيس متنقل يقدم خدمات الدعم لأطفال الشوارع والمشردين.



وقال المحافظ ان وزارة التضامن الاجتماعي قد اطلقت هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حياة كريمة وآمنة لكل الأطفال، وتسعى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم لمن يستحق الرعاية بجميع الشوارع من كبار وصغار مـن خـلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيــل لهـم ودمجهم فـى المجتمع تمشيا مـع سياسة الوزارة التى تعتمد علـى تجفيف المنابع والتدخـل الفـورى للحد من هذه الظاهرة.



وتقدم هذه الوحدة الرعاية الطبية لبعض الحالات ونقلهم إلى المستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى حماية 80% من أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم كما يتم دمج 60% من أطفال الشارع الموجودين مع أسرة – دور رعاية اجتماعية وعمل نظام متكامل يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووضع الأطفال الذين ليس لديهم أسرة في إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة، ويتكون فريق عمل الوحدة المتنقلة من 6 أفراد مشرف واحد وخمس أشخاص يقومون بتقديم الخدمات للأطفال.



وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه المبادرة لأنها تهدف لإعادة الحياة لبعض المصريين الذي دفعتهم بعض الظروف للعيش بهذه الطريقة، كما أنها تقدم فرصة دعم قوية لربط أبناء الشعب المصري ببعض وتقوي الروابط المجتمعية والتكافل بينهم.

