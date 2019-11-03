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رياضة

إيهاب جلال بعد فوز المصرى: سعيد بعودة أحمد جمعة ومباراة الذهاب حسمت التأهل مبكرا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:37 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعرب ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عن سعادته بالفوز على كوت دى أور بطل سيشل في مباراة اليوم والصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية ، مضيفًا أن الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب حسم التأهل مبكرًا وأسهم في هدوء مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن المصري خرج بعدد كبير من المكاسب في مباراة اليوم أهمها مشاركة أحمد جمعة في المباراة بالكامل واحرازه لهدفين جميلين توج بهما مجهوداته طوال المباراة ، مشيدا بانضمام جمعة الى المنتخب الوطني ،

وأكد أن المباراة كانت فرصة للدفع بعدد كبير من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأبرزهم إسلام عطية وحسين رجب.

وعن توقف حصيلة الأهداف في مباراة اليوم عند هدفين فقط قال أن الفريق صادفه سوء توفيق غير عادي في عدد كبير من الفرص وخاصةً الفرص التي أُتيجت لمحمود وادي

وعن صعود الفريق لدور المجموعات التي سيلاقي فيها الفريق عددًا من الفرق أصحاب الخبرة في القارة الأفريقية أكد ايهاب جلال أن ملاقاة الفرق الكبيرة يكون في كثير من الأحيان أسهل كثيرًا من ملاقاة الفرق ذات الخبرات المحدودة والتي عادة ما تلجأ للتكتل الدفاعي.

وعن الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، أكد ايهاب جلال أنه سيمنح لاعبيه راحة سلبية ليومين قبل أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد ، مشيرًا الى أن فترة التوقف التي تمتد لنحو ثلاثة أسابيع ستتيح له الفرصة لتجهيز جميع اللاعبي
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