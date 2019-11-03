بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



وتألقت الفنانة دينا فؤاد، بفستان أسود قصير ذات أكمام الطويلة التى تميزت بالقماش الشفاف المطرز بالدانتيل من الجواني، ونسقت معه حذاء ذات كعب عالى وحقيبة صغيرة.



وكشفت هذه الإطلالة للفنانة دينا فؤاد عن زيادة وزنها مما علق الجمهور: "تخنتى" ، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج مما أبرز ملامحها الجميلة.







