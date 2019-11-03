Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دون شكاوى.. التضامن: انتظام صرف معاشات نوفمبر لليوم الثالث

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:02 م
غادة والي - وزيرة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
محمد عبد المنعم
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الثالث على التوالى بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التى صرفت معاشاتها منذ بداية شهر نوفمبر الجارى حتى مساء اليوم الأحد 737.677 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 931.11 مليون جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 727.56 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 918.47 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد 10.117 الف حالة بقيمة إجمالية 12.963 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه قد تقرر صرف معاشات نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف ، بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيها ، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيها.

فى حين تقرر صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف ، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي

التضامن تعلن صرف المعاشات المحولة على البنوك.. تعرف عليها

غدا.. صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر

أكثر من 15 مليار جنيه..الجمعة.. صرف معاشات نوفمبر من خلال الصراف الآلى

ترشيحاتنا

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

آلام في الصدر.. ما السبب وراء تعرض تركى آل الشيخ لوعكة صحية

لأول مرة.. الإنتاج الحربى تعرض السيارة الكهربائية بمعرض إيجي ترافيك 2019

وزير الخارجية يتوجه لـ واشنطن لحضور الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة.. برعاية أمريكية

الأفضل تجاهلها.. تعليق أسرة الشيخ الشعراوي بعد اتهامه بالتطرف من أسما شريف

مشهور بتعدد علاقته العاطفية.. تعرف على أكثر الأبراج المتهمة بذلك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر