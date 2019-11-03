Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خامنئي يكشف: هذا التاريخ الحقيقي لبداية العداوة بين إيران وأمريكا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي إن العداء بين إيران والولايات المتحدة لم يبدأ منذ اقتحام ثوار 1979، وتحديدا الطلبة، السفارة الأمريكية في طهران.

وأضاف خامنئي في كلمة أمام الطلاب بمناسبة الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية، أن العدواة بين البلدين بدأت منذ انقلاب عام 1953، حين انقلبت واشنطن على حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق.

وتابع: "أمريكا لم تتغير مطلقا منذ أن نفي نظام الشاه الخميني في نوفمبر 1964 وحتى نوفمبر 2019".

واعتبر خامنئي أن "أمريكا المستذئبة والديكتاتورية العالمية الشريرة لم تتغير حتى الآن، ولكنها أصبحت أكثر وقاحة وتوحشا"، مؤكدا أن الثورة الإيرانية في الأساس كانت ضد الولايات المتحدة التي كانت مسيطرة على القرار في إيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خامنئي: سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ستبوء بالفشل

خامنئي يعلن يأسه من مساعدة أوروبا في مواجهة العقوبات الأمريكية

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. فتح باب التسويات للموظفين بعد تعديل قانون الخدمة المدنية

مفاجأة.. تعثر مفاوضات ظهور رضا عبدالعال على قناة الزمالك

بعد اتهامه بالتطرف.. رسائل المصريين لـ الشيخ الشعراوى

كارثة .. آلام الدورة الشهرية تنذر بمرض خطير

نجم منتخب الفراعنة السابق: في مصر لاعبون كثيرون أفضل من محمد صلاح فنيا

الناس ينسون.. تعليق مؤثر من أسما شريف منير بعد أزمتها عن الشيخ الشعراوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر