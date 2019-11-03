خامنئي يكشف: هذا التاريخ الحقيقي لبداية العداوة بين إيران وأمريكا

قال مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي إن العداء بين إيران والولايات المتحدة لم يبدأ منذ اقتحام ثوار 1979، وتحديدا الطلبة، السفارة الأمريكية في طهران.



وأضاف خامنئي في كلمة أمام الطلاب بمناسبة الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية، أن العدواة بين البلدين بدأت منذ انقلاب عام 1953، حين انقلبت واشنطن على حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق.



وتابع: "أمريكا لم تتغير مطلقا منذ أن نفي نظام الشاه الخميني في نوفمبر 1964 وحتى نوفمبر 2019".



واعتبر خامنئي أن "أمريكا المستذئبة والديكتاتورية العالمية الشريرة لم تتغير حتى الآن، ولكنها أصبحت أكثر وقاحة وتوحشا"، مؤكدا أن الثورة الإيرانية في الأساس كانت ضد الولايات المتحدة التي كانت مسيطرة على القرار في إيران.