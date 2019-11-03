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رياضة

الدوري الإيطالي .. جنوى يخسر من أودينيزي .. وساسولو يفرض التعادل على ليتشي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق أودينيزي فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على جنوى، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لويجي فيراريس" ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي "الكالشيو".

وتقدم جوران بانديف بالهدف الأول لصالح جنوى وبالتحديد في الدقيقة 22، وعادل رودريغو دي بول النتيجة لصالح الضيوف أودينيزي في الدقيقة 32 .

وجاء هدف التقدم لصالح أودينيزي عبر كين سيما، وعزز كيفن لازانيا من تقدم فريقه بالهدف الثالث .

الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد جنوي عند 8 نقاط في المركز الـ 17 .

وفي نفس الجولة، تعادل ساسولو بهدفين لمثلهما أمام ليتشي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيا دل ماري ".

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