مشاجرة عائلية تتحول إلى حرب شوارع.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة اندلاع مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الأردن تحولت إلى حرب شوارع.



ووفقًا لصحيفة "المرصد"، فقد اندلعت المشاجرة في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء الواقعة شرق العاصمة الأردنية عمّان، حيث اعتدى المتشاجرون على بعضهم البعض، بالعصي والكراسي البلاستيكية والحجارة.



ونقلت شبكة "جراسا" الأردنية عن مصادر أمنية قولها إن الشجار وقع بين عائلتين إثر خلاف بينهما حول نزاع بدأ بين الأطفال ثم انتقل للكبار، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة.



