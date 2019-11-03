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اقتصاد

‎أبو زرقة: الثورة الصناعية الرابعة "على الأبواب".. وهذا سبب بطالة خريجي الكليات التكنولوجية في مصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:15 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد صبيح - محمد يحيى
قال محمد أبو زرقة، نائب رئيس أكاديمية النقل البحري، إن التدريب المهني هو أساس حدوث الطفرة في الصين، فالتصنيع في الصين أفضل من أمريكا بسبب "الفنيين" وليس "المهندسين".

أضاف "أبو زرقة" خلال كلمته بجلسة "الصناعات الرقمية" خلال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، أن التعليم والتدريب مهم جدا في مجال الاتصالات والمعلومات، من حيث استخدام التكنولوجيا في تطوير منظومة التعليم من جهة، ومن جهة ثانية تطوير التعليم حتي ينهض بقطاع التكنولوجيا.

أشار إلى أن من المهم أن يدعم التعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فجميع خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات"مليون و400 ألف خريح"، لافتا إلى أن خريجي الاتصالات في مصر يعانون من البطالة، بسبب غياب المهارات بسوق العمل.

وأوضح أن التكنولوجيا تدخل في كل مجالات الحياة، سواء طب أو زراعة أو علوم وغيرها، لافتا إلى أن ظهور الإنترنت كان أحد أسباب تغير البشرية بسبب المعلومات الرهيبة التي تتاح من خلاله، لافتًا إلى أن العالم يتغير بشكل رهيب، ما يعكس تطور الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد على أن الصين تسابق أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يهدد أوروبا، التي بدأت تلجأ إلى الذكاء الصناعي لمواكبة الدولتين العملاقتين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح أمس السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء فى كافة القطاعات. وتتضمن فعاليات المؤتمر الذى يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.

يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجيستيات، والتنمية العمرانية.
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