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أخبار البلد

محمد ضاحي: 2.3 مليار جنيه تكلفة علاج المرضى في مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:36 م
الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد ضاحي
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عبدالصمد ماهر
قال الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة إنه تم الانتهاء من 24 مشروعا من مشاريع الإحلال والتجديد والتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية بقيمة 86.326.448 مليون جنيه وجار اتخاذ اجراءات الاستلام لـ 9 مشروعات بقيمة 137.245951 مليون جنيه، كما تم إسناد 9 مشاريع بإجمالي 45.594.617 مليون جنيه.

وأضاف ضاحي أنه خلال العام بلغت تكلفة الاستحقاق لعلاج المرضى على مستوى مستشفيات ومراكز الأمانة "نفقة دولة-تأمين صحي تعاقدات-علاج بأجر-علاج مجاني" 2.232.016.705 مليار جنيه.

وعن دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تفعيل المبادرات الرئاسية ذكر الدكتور ضاحي أن الأمانة شاركت في تفعيل مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض السارية على مستوى الثلاث مراحل في 31 مستشفى بإجمالي 159 فرقة بالإضافة إلى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حيث شاركت مستشفيات الأمانة بـ 39 مستشفى للقضاء على قوائم الانتظار في التخصصات المختلفة.

وكشف رئيس الأمانة عن دورها في رفع كفاءة المستشفيات النموذجية حيث تم تشكيل لجان من إدارات الأمانة المختلفة للمرور على المستشفيات لتقييم الأداء وحل معوقات التشغيل وتأهيل بعض المستشفيات للعمل طبقًا لمنظومة المستشفيات النموذجية تمهيدًا لتفعيل منظومة التأمين الصحي وبناءً عليه تم وضع خطط تطوير وتشغيل المستشفيات النموذجية للعمل طبقًا للمعايير بالإضافة إلى جدولة كافة المديونيات المستحقة على تلك المستشفيات وسرعة سدادها.

وقال الدكتور محمد ضاحي إنه خلال العام المالي 2018-2019 تم الانتهاء من مشروعات الميكنة والتحول الرقمي بمركزي أورام ميت غمر وأورام المنيا والذي يشمل ميكنة الملف الطبي وتوحيد أكواد تشخيصات الأورام وقوائم الأدوية وبروتوكولات العلاج الكيماوي كما تم الانتهاء من تشغيل مراحل تسجيل المرضى وحجز لستة العلاج الكيماوي بـ 8 مراكز أورام وجار استكمال التنفيذ بباقي 11 مركزا.

وفي نفس السياق تم تنفيذ وتشغيل مشروع ميكنة خدمات المعامل بـ 3 مستشفيات وجار استكمال المشروع بـ 8 مراكز أورام. كما تم البدء في تفعيل البرنامج القومي لتسجيل الأورام "cancer registry" لـ 10 مراكز أورام كما أنه جار تطبيق نظام معلومات المستشفيات "HMIS" وفقًا لأحدث التقنيات "web based application".

وأوضح رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه فيما يخص المؤتمرات العلمية وورش العمل، فقد نظمت الأمانة العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات حيث أنه خلال العام 2018-2019 تم تدريب 645 طبيبا وتمريض في مجال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم وفي مجال الطوارئ والإصابات وإنعاش القلب المتقدم أطفال.
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