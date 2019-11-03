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ثروت الخرباوي: حان وقت سحب الجنسية من مذيعي قنوات الإخوان.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:23 م
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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عمرو ممدوح
علق الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، على منح الجنسية التركية لمذيعي قنوات الإخوان، قائلا: "بركة يا جامع انها جت منهم".

وأضاف الخرباوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه حان الوقت لسحب الجنسية المصرية من هؤلاء المذيعين، مشيرا إلى أنهم فقدوا الأمل تماما من عودتهم مرة أخرى إلى مصر، فإن مشكلتهم ليست مع حاكم ولكن من الشعب.

وتابع: والله إذا عادوا لمصر، فلن يتمكنوا من الوصول إلى منزلهم سالمين، مما سيجدون من هجوم من جانب المصريين في الشارع.
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