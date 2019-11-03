التحرش والعنف ضد المرأة.. ندوة في هندسة الفيوم

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة ندوة بعنوان (التحرش والعنف ضد المرأة) بكلية الهندسة.



جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



بحضور الدكتورة جيهان عبد الرحمن واكب عميد الكلية ود شريف العطار وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود نهير الشوشانى مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة والدكتورة أماني عطيه مدير وحدة التحرش والعنف بكلية الهندسة وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.



أكدت الدكتورة جيهان عبد الرحمن واكب أن ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة من الظواهر السلبية التي يجب على كل أفراد المجتمع مواجهتها وفى هذا الإطار يأتي دور الجامعة العلمي والتربوي والذي يهدف لنشر الوعى لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إقامة ندوات التوعية لطلاب الجامعة.



فيما أشار الدكتور شريف العطار إلى أن النهوض بالمرأة هو نهوض بالمجتمع ككل وأن المرأة لها العديد من الأدوار في نهضة المجتمعات من أجل ذلك وجب على كل المجتمع الوقوف بجوارها ومناهضة أي شكل من أشكال العنف أو التحرش الذى قد يوجه ناحيتها حيث أنها الأم والزوجة والأبنة.



وألقت الدكتورة نهير الشوشاني الضوء على حالات العنف والتحرش التي تتعرض لها المرأة في مراحل حياتها المختلفة على ضرورة التوعية بالطرق التي تستطيع بها المرأة مواجهة العنف ضدها وعلى ضرورة تغليظ العقوبات القانونية والإدارية لمواجهة مثل هذه الحالات.