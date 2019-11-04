للحوامل .. أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

تعاني كثير من السيدات الحوامل من مشكلة تساقط الشعر، مما يتسبب في ضرر نفسي للحامل ، لكن يعتبر تساقط الشعر أثناء الحمل أمرا مؤقتا، وكشف موقع "health line " عن اسباب تساقط الشعر في فترة الحمل، ومن أهمها..



بعض السيدات تصاب بتساقط الشعر بسبب التحولات الهرمونية التي تحدث اثناء الحمل مما يتسبب في ترقق الشعر وضعفه، لكن هذه الحالة تكون في الثلث الأول من أشهر الحمل فقط .



كما يمكن أن يكون السبب في تساقط الشعر اثناء الحمل الاصابة ببعض المشاكل الصحية، أو نقصان في بعض الفيتامينات الأساسية، او مشاكل في الغدة الدرقية خاصة فرط النشاط بها .



ترى العديد من النساء تساقط الشعر في غضون بضعة أشهر من الولادة ، على الرغم من أن مشكلة تساقط الشعر تبلغ ذروتها بشكل عام حوالي أربعة أشهر بعد الولادة ، وهذا ليس تساقط الشعر الحقيقي بل لفترة مؤقتة ، حيث ان تساقط الشعر المفرط الذي يصيب بالقلق هو التساقط الناجم عن انخفاض هرمون الاستروجين.