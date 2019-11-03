هربو من المدرسة.. رئيسة مدينة منيا القمح تضبط عددا من الطالبات أثناء جلوسهن على أحد المقاهي.. صور

أكدت منال الغندور، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه فى إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعودة الانضباط بالشارع ومحاربة ظاهرة تسرب الطلبة والطالبات من المدارس فى أوقات المدرسة والجلوس على الكافيهات فقد تم شن عدد من الحملات على المقاهي.



وأضافت رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه تم شن حملة على كافية "ز" بجوار مركز الشرطة وتلاحظ وجود عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات فى أوقات الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 12 الى 15 سنة، وقد تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم لعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.



وأشارت "الغندور" إلى انه سوف تتم المتابعة بصفة مستمرة على جميع الكافيهات للحد من هذه الظاهرة وغلق غير المرخص والمخالف منها.