فى 5 دقائق .. تخلصى من الدهون الصعبة فى الأوانى

تعد الدهون المحروقة والجافة فى الأوانى من أصعب الأمور التى تواجه ربة المنزل وتحاول إزالتها بعدة طرق ولكنها تستغرق فيها وقتا طويلا وتبذل جهدا كبيرا حتى تعود الأوانى لطبيعتها.



ونقدم طريقة سحرية تساعد فى التخلص من الدهون فى وقت قياسي وتجعل الأوانى أكثر لامعانا ورائحتها جميلة ، وفقا لما ذكره موقع "boldsky".



- قومى بغسل الأوانى والأدوات بالماء والصابون .

- صب 5 مل من الخل في إناء و أضف له عصير ليمونة واحدة.

- دلكي العصير حول الوعاء بيديكى و انتظرى 5 دقائق .

- اشطف الوعاء بالماء الدافئ وستجدين الرائحة الكريهة والبقع الصعبة قد اختفت تماما.





