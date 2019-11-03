إسكان النواب تقر رسم 2000 جنيه للتظلم على قرارات لجنة المباني المعمارية.. انتقادات جديدة لـ رئيس هيئة الرقابة المالية بـ البرلمان.. غلاب: الكنترول نتائجه ليست جيدة على سوق المال

برلمانيون يطالبون بوضع آلية لتسعير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة

الحصي: يجب وضع محددات واضحة لاعتبار المباني تراثية العربى: مصر تقدمت 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business





شهدت لجان البرلمان،موافقة لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنيه بدلًا من 100 جنيه بالقانون الحالي.





جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الايلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة علي أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهًا بدلًا من 5000 جنية كما ورد في مشروع قانون الحكومة.





كما وافقت اللجنة علي جواز تقدم ذوي الشأن تظلم من قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار، بدلًا من المدة المحددة سابقًا بالقانون (30 يوم).





وأيد النواب تعديل الفقرة الأولي من المادة الخامسة علي أن يكون الرسم 2000 جنية فقط وليس 5000 جنية كما ورد بمشروع قانون الحكومة، وقال النائب يسري المغازي وكيل اللجنة إنه أبان الثورة حدث تجريف لمعظم المباني التراثية من هدم وتكسير، فيما طالب النائب محمد الحصي، وكيل اللجنة بمحددات واضحة لاعتبار المباني تراثية ويتم وضعها في مجلد يحدث بشكل مستمر، حتي لا يخضع لأهواء البعض.





وقال النائب خالد عبد العزيز، إننا قد نجد نماذج تقدم طلبات لهدم فيلا، ولا يتم تمكينها من ذلك، ثم يوافق لنفس الشخص بعد مده أخرى دون وجود معايير محددة، وللأسف بعضهم بيعدي الموضوع "من تحت الطربيزة" علي حد وصفه، الأمر الذي يتطلب وجود حصر دقيق للمباني التراثية وتحديثها بشكل مستمر.





و شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف العربي، انتقادات جديدة لرئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، بسبب تغيبه عن مناقشات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مع تشدد الهيئة في اجراءتها علي أوضاع سوق المال دون فائدة إيجابية علي أوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة حيث وصل الأمر لقلة أعدادهم وتأثير سلبي علي أرباحهم.





جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث ذكر النائب أشرف العربي، أن مصر تقدمت 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى، نتيجة العديد من الإصلاحات، وهو الأمر الذي عقب عليه عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية باستعراض الجهود التي تتم من الهيئة علي مستوي النواحي المختلفة والتي حصلت علي مراكز متقدمة فيما عدا ما يخص مؤشر مجالس الإدارة وحصول الأقلية علي أحكام بالنزاعات القضائية بالشركات ، حيث أن هذه المؤشرات تخضع لمنهجية يضعها البنك الدولي لا تتفق كثيرا مع الأوضاع القانونية التى تخاطب الدول.





وتدخل النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بسؤاله عن الأسباب عن عدم حصول هذين المؤشرين علي مراكز متقدمة، ليجدد مستشار رئيس الهيئة حديثه بأن منهجية البنك الدولي في التقييم تختلف مع النظم القانونية القائمة بمصر ومن ثم التقييم دائما ما يكون مختلف حيث لا يتفق مع المنهجية مع النظم القانونية التي لا يجوز تغيرها وفق الواقع المصري.





وذكر سمير أيضا أن مناقشة هذا القانون، كان يتطلب حضور رئيس الهيئة ، ليعقب مستشار رئيس الهيئة بأنه في اجتماع مجلس إدارة، ليرد سمير أنه رئيس المجلس ويعلم منذ الاسبوع الماضي الاجتماع وكان من الضروري أن يحضر، فيما تدخل النائب عمرو غلاب بحديثه عن الكنترول الذي تحاول هيئة الرقابة المالية فرضه علي سوق المال دون فائدة مباشرة علي أوضاع المتعاملين بالبورصة وأيضا عدد الشركات المسجلة قائلا:" رغم الكنترول من هيئة الرقابة المالية السوق في انحضار علي مستوي الشركات المسجلة وعدد المتعاملين".





ولفت غلاب إلي أن هذا الكنترول لابد أن يكون بنتائج علي أوضاع السوق وليس انحضاره، وهو أمر لابد من أن ننتبه له كثيرا، حرصا علي أوضاع سوق المال في مصر، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة بأنه لا خلاف أن تكون الهيئة متشددة في حقوق الدولة ولكن بفوائد إيجابية علي السوق وأوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة.





وأتفق معهم أيضا النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة مؤكدا علي أن الصورة الذهنية المكونة عن الهيئة بأنها متشددة وهو أمر يحتاج إلي دراسة ونقاش، مقترحا أن يتم عمل اجتماع شامل لهذه المنظومة ومناقشتها بشكل واضح حرصا علي أوضاع الاقتصاد المصري، مؤكدا علي أنه لا يختلف أحد أن الاقتصاد يمر بظروف معينة تتطلب هذا النقاش .





من ناحيته قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة بأن هذه الأوضاع في حاجة إلي دراسة خاصة أن الكنترول نتائجه علي أوضاع المتعاملين بالبورصة والشركات المسجلة ليست بالصورة المطلوبة وانما النتائج سلبية ، فيما عقب علي حديثه عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس الهيئة بأن سوق المال لن تقوم له قائمة إلا بالسندات وذلك من خلال إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.





طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ،بضرورة وضع ألية لتسعير الأراضى المخصصة لأقامة المشروعات الصغيرة .





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم المخصص للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة .





عرض مصطفى ابو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية رؤيته حول مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم ،واقترح إعفاء جميع الألات والأجهزة المستخدمة فى هذة المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة ٢٨ الواردة بمشروع القانون .

وأشار إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمى ،مع إعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لأشراكه داخل هذة المنظومة .





وقال المهندس عبد الحميد إبراهيم أحد المستثمرين أهمية دفع الرسوم كل ثلاث سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبناه بالمصنع ،وليس كامل الأرض ،بهدف توفيق اوضاعهم .





وطالب بتوحيد الرؤى حول منظومة المشروعات الصغيرة .وتساءل كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم فى نفس الوقت





وطالب بأشراك المشروعات المتناهية الصغر خارج الكتل الصناعية ضمن القانون ،مع وضع اعفاءات خاصة لهم .وشدد على ضرورة إعفاء المشروعات التى تحقق أرباح أقل من ٦ ملايين جنيه سنويا من دفع الضرائب ،شريطة أن يقدم صاحب المشروع فواتير تثبت ذلك .





ويشار إلى أن اللجنة كانت قد بدأت اليوم مناقشة من حيث المبدأ حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





ويتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى .





وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.



