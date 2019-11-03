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محافظات

انفراجة في أزمة أصحاب الحصص الاستيرادية ببورسعيد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
نجح الدكتور أحمد أبو المجد امين حزب الحرية المصري بمحافظة بورسعيد ووليد عبد الوهاب قوطة أمين حزب المؤتمر ببورسعيد في الاتفاق مع أحمد عزام نائب تشريعية حزب الوفد وعضو اللجنة العامة ببورسعيد للدفاع عن أصحاب البطاقات الاستيرادية والصادر بشانهم أحكام بالحبس والغرامة في الدرجة الأولى مجانا.

قال "أبو المجد" إنه فور عرض الأمر على نائب تشريعية الوفد لمعرفة مدى إمكانية التعاون في القضية المضار فيها ما يقرب من ٥٠٠ مواطن كانت الاستجابة الفورية للبدء في إجراءات الاستئناف فور لجميع الأحكام مجانا.

أكد وليد قوطة أن التعاون بين الأحزاب الثلاثة يأتي لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد ممن صدر ضدهم أحكام قضائية للجهل بالقانون واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة من العاملين بقطاعي الجمارك والتخليص الجمركي مدى احتياج تلك الفئة للمال.

أكد أحمد عزام أن بيت الأمة سيكون دائما وأبدا ملتقى القوى السياسية المتحابه والرغبة في التعاون لرفع كاهل المعاناة عن المواطن المصرى والدفاع عن أمن وأمان الوطن.

كشف الثلاثي الحزبي أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية بشكل عاجل من الأمانات الثلاثة تحت رئاسة نائب تشريعية الوفد لاستقبال المستندات والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستئناف الأحكام.

يذكر أن أكثر من ٥٠٠ مواطن من أصحاب البطاقات الاستيرادية فئة ٢٤٠٠ جنيه فوجئوا بصدور أحكام ضدهم بالحبس والغرامة للتلاعب في أوراق الافراجات الجمركية والعيارات بمبالغ كبيرة بالإضافة إلى مطالبة الضرائب لهم بأرقام مالية كبيرة على اعتبار أنهم مستورين.

في حين أن الجميع يعرف ان صاحب البطاقة الاستيرادية وفق العرف يقوم ببيعها سنويا مقابل مبلغ زهيد ربما لا يصل إلى قيمتها الفعلية ليصبحوا أمام القانون والجهات مزورين ومتلاعبين في مستندات وأوراق مالية بقصد التهرب من سداد أموال الدولة والتربح.
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