طاجن الجمبري على الطريقة الإسكندرانية

إذا كنت تحاولين تقديم أطباق مختلفة من الأسماك على سفرتك يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل طاجن الجمبري...



المقادير:

1 كيلو جمبري مقشر ونظيف

1 ثمرة فلفل أخضر كبيرة مقطعة مكعبات

1 ثمرة فلفل أحمر كبيرة مقطعة مكعبات

1 ثمرة فلفل أصفر كبيرة مقطعة مكعبات

2 ثمرة طماطم كبيرة مفروم

2 عود بصل أخضر مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

¼ كوب زيت

¼ كوب خل بالسميك

2 كوب ماء

4 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كاري

½ ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

1 كوب كزبرة خضراء مفرومة

½ كوب ليمون شرائح



الطريقة:

في صينية فرن، ضعي الجمبري.

أضيفي الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر والطماطم والبصل، وقلبيه مع الجمبري.

على نار هادئة، ضعي الزبدة في مقلاة كبيرة ثم الزيت والخل والثوم والكاري والكمون والملح والفلفل والشطة.

أضيفي الجمبري إلى خليط الزبدة وشوحيه لدقائق.

ضعيه في طاجن للفرن.

وزعي الكزبرة وشرائح الليمون على الوجه.

غطي الطاجن أو الصينية بورق الفويل، وأدخليها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.

انزعي ورق الفويل، ودعيها في الفرن حتى يتحمر الوجه.

قدميه مع الأرز الصيادية أو الأرز الأبيض أو الخبز والسلطات