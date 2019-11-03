حملات مكثفة لمتابعة رفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز سنورس بالفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بمجموعة من الخدمات الفاعلة ،ففى قطاع النظافة تم رفع 9906 طن قمامة من أنحاء المركز.



كما يتم تطوير يتم تطوير الطريق السياحى وطريق بحيرة قارون، وفى قطاع الاعلانات تم تجديد عدد (5) رخص و( 8) مقابل أداء، وفى مجال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تمت إزالة عدد 19 حالة على مساحة 16 قيراطا و8 أسهم.



وفى قطاع الكهرباء تم صيانة عدد (220) عامود كهرباء، وتم شد أسلاك جديدة بدلًا من الأسلاك المتهالكة بطريق مصر/ الفيوم القديم ومنطقة الشيخ عبد الكريم ومنطقة مفارق حمادة ومنطقة موقف مصر بمدينة سنورس كما تم تركيب كابلات 240 م بكشك سيف النصر وكشك بدران القديم وكشك المحكمة كما تم شد موصلات جديدة بدلًا من المتهالكة بمعرفة شبكة الكهرباء.



وفى مجال الإشغالات تمت إزالة عدد 41 حالة إشغالات بالطريق العام كما تم زراعة 150 شجرة وشجيرة بدائرة المركز وتهذيب وتنسيق الجُزر على الطريق السريع والحدائق، كما تم افتتاح مكتب تموين جديد بقرية ترسا لخدمة المواطنين.