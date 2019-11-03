النواب ينهي مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية بتوسع في الغرامات وانحسار في الحبس.. ومناقشات موسعة حول إعفاء البنك المركزي من تطبيقه.. فخرى معترضا:فلسفة القانون تشمل العديد من العقوبات السالبة للحرية

الاتصالات تعترض علي عدم تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية علي البنك المركزي

فخرى معترضا: فلسفة القانون تشمل على العديد من العقوبات السالبة للحرية تأجيل المادة الثانية إصدار بقانون حماية البيانات الشخصية لمناقشها بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي









انتهى مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، من مناقشة قانون حماية البيانات، بخلاف البند السادس بالمادة الثانية إصدار بشأن الجهات التى لن تطبق عليها القانون الخاصة ببيانات البنك المركزي، حيث تم إعطاء الفرصة للنقاش والحوار بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي للتوافق علي صياغة موحدة في ظل اعتراضات وزارة الاتصالات علي عدم تطبيق القانون علي البنك المركزي.





وتضمن القانون باب خاص بالجرائم والعقوبات ذات توجه متعلق بالتوسع في الغرامات والتقليل من عقوبات الحبس، حيث يستهدف القانون تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، و ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها و معالجتها، فيما يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.





وأعترض النائب شريف فخرى ممثل المصريين بالخارج على مشروع القانون،قائلا:" فلسفة القانون تشمل على العديد من العقوبات السالبة للحرية وهذا يهدد الاستثمار، خاصة ان العقوبات كانت مشددة ".





وايضا "كما ان وزارة الاتصالات فى المشروع انشئت كيانا جديدا اسمه مركز حماية البيانات وهذا يمثل مزيد من البيروقراطية و الترهل الإداري في جهاز الدولة، كما ان حصيلة الغرامات يؤول ثلثها للمركز و لا نعرف هيصرف بيها على ايه ، كما ان هناك كمية كبيرة من الاجراءات التحفظية و ضبطية قضائية لموظفى المركز ، و عندما اعرتضنا على هذا فى اجتماع الجنة استمعوا اليه و لكنه حذف من المضبطة و وزارة الاتصالات وعدت بتداركه و لم يحد ".





وعلق الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا:"انت متأثر بالقانون الكندى فى تنظم المعلومات واعرف انه قانون متحرر فى كثير من الامور، مشيرا الى ان هناك عدد كبير من التعديلات مقدمة على القانون وانه سيتغاضى عن كثير منها.





واضاف:"نظرا لتناول القانون لجزئيتين فنيتين الاولى منها القادر على الافتاء فيها الفنيين فقط والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية حق الشخص فى حماية بيناته وحق الدولة فى حماية امنها العام والتوفيق بينهما امر غاية فى الدقة، ولذلك سأتغاضى عن كثير من التعديلات واتحدى ان يتمكن اى مجلس نيابى من مناقشة كل هذه التعديلات ولا اى فى كثير منها اى وجه الا مجرد التاكيد و لا اجد مبرر ان نعيد الكلام الذى قيل فى اجتماعات اللجنة ، فكثرة التعديلات ستؤدى لتشويه النص و سناخذ فقط التعديلات التى تحقق هدف ".





وشهدت المادة الثانية إصدار بقانون حماية البيانات الشخصية،والمختصة بالجهات التي لا يطبق عليها القانون ومنها البنك المركزي والجهات الخاضعة لإشرافه، مناقشات موسعة انتهت لإرجائها لحين النقاش والحوار بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي للوصل إلي صياغة منضبطة.





وتنص المادة علي أنه لا تسري أحكام القانون المرافق على البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقًا لنص قانوني، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والبيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى.





وجاء البند السادس في الجهات التي لا تطبق عليها القانون واذلي تمت إَضافته من لجنة الاتصالات وهي البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه، فيما تعترض الحكومة علي ذلك ممثلة فة وزارة الاتصالات، وهو الأرم اذلي عبر عنه المستشار عمر مروان، بطلبه إرجاء المناقشة حتى يتم التوافق مع البنك المركزي علي صياغة محدد وهو الأمر الذي قال بشأنه د. علي عبد العال بأن مبدأ عدم التطبيق علي البنك المركزي ضروري وهذه الإضافة كانت موفقة من لجنة الاتصالات.





وتدخل وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالتأكيد علي أننا نحتاج وقت للصياغة مع التوافق علي المبدأ، مؤكدا علي أن القانون من أجل حماية البيانات ومن ثم نحن نسعي لحماية بيانات البنك المركزي والجهات المشرفة عليها،مؤكدا علي أن الغرض النهائي هو الحماية، ليعقب رئيس المجلس بضرورة أن نضع في الاعتبار القاعدة الحاكمة لسرية البيانات في البنوك والأجهزة المصرفية، فيما عد للحديث وزير الاتصالات بالتأكيد علي أن البند بهذه الصورة فضفاضة خاصة فيما يتعلق بالجهات الخاضعه لإشرافه، حيث توجد بعض الشركات الخاضعة للإشراف من ناحية السياسات النقدية دون إِشراف بنواحي أخري.





وطرح وزير الاتصالات بأن يكون البند وفق المادة 220 من الدستور، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس مع إعطاء فرصة للتشاور من جانب الحكومة والبنك المركزي للنقاش والصياغة علي أن يتم طرحها بعد الانتهاء من مناقشة القانون.





وأكد تقرير البرلمان حول القانون أهمية مشروع القانون الذي يأتى ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.





ووضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.





ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.





ويضع القانون، إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"،إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.





في سياق آخر قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، لبحث طلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار التي شهدها الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة.





وقال عبدالعال ، خلال كلمته فى الجلسة العامة ، أن اللجنة ستضم لجان إسكان والتنمية المحلية والنقل ، على أن تقدم اللجنة تقرير لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات مشيرا إلى أن النواب تساءلوا فى الطلبات التى تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها ، ومعالجتها في الزراعة والشرب .





وأشار رئيس مجلس النواب ، إلى أن أزمة الامطار ، موجودة كل عام والبرلمان كل سنة يخاطب الحكومة بشأنها ، ولكن الحكومة لسبب أو لآخر لا تقوم بالإجراءات المناسبة .





وتابع متحدث الحكومة في إشارة منه للمستشار نادر سعد، عندما تطرق لذلك الأمر غابت عنه السياسة وليته ما تكلم رغم أن حديثه من حيث المضمون صحيح ولكن يجب أن نضع فى الحسبان تطيب خاطر المتضررين ولكنه عندما تحدث غابت عنه السياسة.



