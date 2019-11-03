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اقتصاد

أسامة ربيع: قناة السويس أتاحت فرصا واعدة للاستثمار.. وحققنا إيرادا تاريخيا في أكتوبر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:28 م
قناة السويس
قناة السويس
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محمد صبيح - محمد يحيى
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن انشاء قناة السويس الجديدة أتاح فرصا واعدة للاستثمار وأوجد مشروعات عملاقة وكبرى، حيث تم بالتزامن مع بدء حفر القناة الجديدة في 2014 التخطيط لتوطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية بالقناة.

وأضاف ربيع خلال كلمته بجلسة التنمية العمرانية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أنه تم توطين صناعات متعددة في المنطقة الاقتصادية وتوفير الخدمات والبنية التحتية لهذه الصناعات على رأسها صناعة السيارات.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس الى ان القناة حققت أكبر عائد في تاريخها خلال شهر أكتوبر الماضي.. مؤكدا أن قناة السويس شريان حياة للتنمية في مصر.
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