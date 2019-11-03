السودان.. بيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية ضد صحيفة محلية بسبب قطر

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة نفت فيه خبرًا كانت قد نشرته صحيفة محلية بشأن سفر وكيل الوزارة إلى قطر في سبيل الحصول على دعمها في ملف رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب.



وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "نشرت صحيفة مصادر في عددها اليوم الاحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩م خبرًا عن سفر وكيل وزارة الخارجية الى الدوحة، على خلفية العقبات التي تواجه حكومة حمدوك بعد تعقيدات الملف الخارجي ورفض الإدارة الأمريكية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب".



وأضاف البيان: "وإذ تتمثل حقيقة غرض سفر الوكيل في المشاركة وتقديم كلمة السودان نيابة عن أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية في الاجتماع الراتب لمجلس الاتصال الخاص بالصومال والذي تشكّل منذ سنوات داخل منظمة التعاون الاسلامي، ويضم في عضويته سبعة عشر بلدًا، فإن خبر الصحيفة يخرج عن أمانة نقل الاخبار".



وتابع: "الخبر يقحم أمورًا لا صلة لها بالحقيقة وموضوعية نقلها فيما تكتبه الصحيفة، وإذ تأسف وزارة الخارجية لما قامت به صحيفة مصادر فإنها تدعوها الى تصحيح خبرها المنشور بما يتفق مع الحقيقة".