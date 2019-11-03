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اقتصاد

تطوير مصر: الدولة لديها خطة لزيادة الرقعة العمرانية إلى 14%

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:17 م
الرقعة العمرانية
الرقعة العمرانية
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محمد صبيح - محمد يحيى
أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة العمرانية من 7٪ إلى ١٤%.

وأضاف "شلبي"، في إدارته جلسة التنمية العمرانية والتصنيع في مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي السادس، أنه تم التخطيط لبناء ٢٤ مدينة جديدة تم البدء في ١٤ مدينة منها.

وأشار إلى أن إجمالي مساحات هذه المدن ٣٨٠ ألف فدان بنسبة ٥٠٪ من مساحات المدن العمرانية التي تم تنفيذها من ٥٠ سنة.

وتابع أنه يجب أن تتكامل جهود القطاع الخاص والعام وتنظيم قانون المطورين وصناديق محلية للتمويل وجذب صناديق دولية وتشجيع تصدير العقار.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء فى كافة القطاعات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذى يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.

يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجيستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
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