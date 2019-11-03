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اقتصاد

نبيل دويدار: نقل المنتجات يمثل محور الصناعة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:03 م
جلسة مستقبل قطاع
جلسة مستقبل قطاع الأعمال بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي
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محمد صبيح - محمد يحيى
قال نبيل دويدار العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن محور الصناعة هو نقل المنتجات، وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري محفظة متنوعة من الشركات التابعة لها.

أضاف خلال كلمته في جلسة مستقبل قطاع الأعمال بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس: أن بعض شركات القابضة تعمل في النقل البحري والبري والتجارة الخارجية، والبعض الآخر يعمل في التخزين ونقل البضائع والتوريدات الملاحية والبحرية، وشركات أخرى تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع وغيرها لخدمات السيارات، ومن هنا جاءت مبادرة جسور لتنفذ من خلال تلك الشركات المبادرة التي أطلقها وزير قطاع الأعمال لتفعيل التجارة الخارجية مع إفريقيا والتي انطلقت في ٢١ أكتوبر الماضي.

وتابع دويدار: ان مبادرة جسور تهدف لتفعيل التجارة الخارجية مع دول شرق ووسط إفريقيا من ناحية وخدمة المصدر المصري من ناحية أخرى، وذلك من خلال حلقة تشمل التوزيع والتخليص الجمركي والتجميع والنقل للموانئ والتخزين والوساطة والتسويق والتأمين، وتم إرسال ٥٦ حاوية من أصل ١٠٠ حاوية متفق عليها كمرحلة أولى.

كما تشمل الخطة الحالية وجود شركات للوساطة والتسويق تبحث عن فرص لشحن بضائع واردة لتحقيق اقتصاديات النقل وخدمة المستورد المصري، وذلك لإعادة الكونترات محملة بدلا من عودتها فارغة بما يخدم المصدر والمستورد ويحقق اقتصاديات مهمة.

وأكد دويدار على أهمية التعاون مع القارة الإفريقية والنفاذ لها للحفاظ على موقع مصر المستحق في النقل والتجارة، لأن نمط التجارة يتغير في العالم ولابد أن يتغير معه نمط النقل، كما يسهم التوغل التجاري مع القارة الإفريقية في تحقيق الأغراض الاقتصادية والسياسية.

وعن خطة تطوير الشركة قال دويدار: بالتوازي مع كل ذلك وضع مجلس إدارة الشركة خطة للتطوير الشامل لها من خلال إعادة الهيكلة الكاملة، فلدينا شركات عالية الربحية تصل أرباحها إلى مليار جنيه سنويا، وأخرى متوسطة الربحية وشركات ضعيفة وشركات متعسرة وأيضا شركات شديدة التعثر، وإعادة الهيكلة والتدريب ونقل خبرات النماذج الناجحة و الإدارة بالفكر الحديث يسهم في تطوير الشركة.
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